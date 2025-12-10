San Francisco - Elon Musks Raumfahrtfirma SpaceX will Insidern zufolge mehr als 30 Milliarden Dollar bei einem Börsengang im kommenden Jahr einnehmen. Für das gesamte Unternehmen werde eine Bewertung von etwa 1,5 Billionen Dollar angestrebt, schrieb die Nachrichtenagentur Finanzdienst Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen. SpaceX wolle den Börsengang Mitte bis Ende kommenden Jahres steigen lassen, hiess es. Der Zeitpunkt könne sich aber ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab