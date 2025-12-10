Vorsicht vor der Fed-Entscheidung prägt das Marktbild: Marktbericht für den 10. Dezember 2025: Der Mittwoch startet mit einer spürbar angespannten Grundhaltung an den deutschen Börsen. Vor der heutigen Zinsentscheidung der US-Notenbank bleibt die Stimmung abwartend, nachdem sich die Märkte bereits am Dienstag seitwärts bewegt hatten. Die Unsicherheiten sind dieses Mal größer als üblich: Wegen des US-Behördenstillstands fehlen wichtige Datenreihen, darunter Teile der Arbeitsmarkt- und Inflationsstatistik, sodass die Fed unter erhöhter Unsicherheit agieren muss. Laut Helaba liegen die Erwartungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
