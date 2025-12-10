Amazon investiert massiv in Indiens KI- und Cloud-Zukunft und will Jobs, Exporte und die digitale Transformation des Landes antreiben.Bis zum Jahr 2030 will Amazon mehr als 35 Milliarden US-Dollar in Indiens Cloud- und Künstliche-Intelligenz-Infrastruktur investieren. Das kündigte Amazon am Mittwoch auf dem firmeneigenen Smbhav Summit in Neu-Delhi an. Die Zusage kommt inmitten eines intensiven Wettbewerbs globaler Tech-Giganten um Marktanteile im schnell wachsenden indischen Digitalmarkt. Mit den neuen Mitteln erhöht sich das Gesamtvolumen der bisherigen Amazon-Investitionen in Indien auf nahezu 75 Milliarden US-Dollar. In den vergangenen Jahren hat der Konzern bereits rund 40 Milliarden …

