Original-Research: Smartbroker Holding AG - von Montega AG



10.12.2025 / 09:45 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.



Einstufung von Montega AG zu Smartbroker Holding AG Unternehmen: Smartbroker Holding AG ISIN: DE000A2GS609 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 09.12.2025 Kursziel: 18,00 EUR (zuvor: 16,00 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Christian Bruns, CFA

Smartbroker hebt Guidance 2025 erneut an



Smartbroker hat die bereits am 05. September angehobene Guidance für FY 2025 erneut erhöht. Nach einer starken Performance in den letzten Monaten wurden die Prognosen sowohl umsatz- als auch ergebnisseitig angehoben.



[Tabelle]



Größere Tradingaktivität: Zusätzlich zu den kontinuierlich wachsenden Nutzerzahlen (+34,8 % yoy im Oktober 25) und einem Rekord im monatlichen Kundenwachstum im Oktober (+8 Tsd.; September: +6 Tsd.) tätigen die Kunden von Smartbroker derzeit zunehmend mehr Transaktionen.



[Abbildung]



EBITDA-Guidance erhöht: Anders als bei der Prognoseanpassung im September hebt Smartbroker nun auch die Ergebniserwartungen für 2025 an. Zwar sollen die zusätzlichen Umsatzerlöse wie auch zuletzt primär in das Marketingbudget zur Gewinnung neuer Kunden im Transaktionsgeschäft fließen, jedoch können diese Mittel im Geschäftsjahr 2025 nicht mehr vollständig ausgeschöpft werden und verbleiben daher für 2025 im operativen Ergebnis. Somit wird Smartbroker mit erhöhtem Marketing-Budget ins Geschäftsjahr 2026 starten können. Dies erklärt zugleich, warum das Unternehmen - anders als bei der vorherigen Anpassung der Prognose - dieses Mal keine erhöhte Neukundengewinnung in Aussicht stellt.



Fazit: Die erfreuliche Geschäftsentwicklung lässt das Erreichen der ambitionierten Mittelfristziele nochmals realistischer erscheinen, insbesondere, wenn sich die zugrundeliegende Dynamik als nachhaltig erweist. Vor dem Hintergrund der gestiegenen Handelsaktivitäten und der daraus resultierenden Ergebnissteigerung passen wir unsere Erwartung an die Gesamtjahreszahlen an. Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 18,00 EUR (zuvor: 16,00 EUR).







+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++



Über Montega:



Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: Factsheet



Kontakt für Rückfragen:

Montega AG - Equity Research

Tel.: +49 (0)40 41111 37-80

Web: www.montega.de

E-Mail: info@montega.de

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News