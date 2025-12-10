Anzeige
WKN: 628656 | ISIN: DE0006286560 | Ticker-Symbol: O4B
Xetra
09.12.25 | 17:35
19,500 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Prime Standard
1-Jahres-Chart
OVB HOLDING AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
OVB HOLDING AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
18,90019,30010:57
Dow Jones News
10.12.2025 09:57 Uhr
190 Leser
Artikel bewerten:
(1)

PTA-PVR: OVB Holding AG: Veröffentlichung nach § 40 Abs. 1 WpHG

DJ PTA-PVR: OVB Holding AG: Veröffentlichung nach § 40 Abs. 1 WpHG

Veröffentlichung gem. -- 40 Abs. 1 WpHG

OVB Holding AG: Veröffentlichung nach -- 40 Abs. 1 WpHG

Köln (pta000/10.12.2025/09:25 UTC+1) - Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung

Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten 

Name:              OVB Holding AG 
Legal Entity Identifier (LEI): 391200YVRGI53NXMSV66 
Straße, Hausnr:         Heumarkt 1 
PLZ:              50667 
Ort:              Köln, Deutschland

2. Grund der Mitteilung Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten)

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Juristische Person: Helvetia Holding AG Registrierter Sitz und Staat: St. Gallen, Schweiz

4. Namen der Aktionäre mit 3% oder mehr Stimmrechte, wenn abweichend von 3. Baloise Leben Beteiligungsholding GmbH ("Baloise Leben") Generali CEE Holding B.V. ("Generali") SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a. G. ("SI Leben") SIGNAL IDUNA Krankenversicherung a. G.

5. Datum der Schwellenberührung 05.12.2025

6. Gesamtstimmrechtsanteile 

Anteil Stimmrechte in %  Anteil Instrumente in %    Summe Anteile in %  Gesamtzahl der Stimmrechte 
          (Summe 7.a.)     (Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)    (Summe 7.a. + 7.b.)     nach -- 41 WpHG 
   neu   96,98          0,00             96,98          14.251.314 
  letzte   0,00          32,57             32,57 
 Mitteilung

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (---- 33, 34 WpHG) 

ISIN    absolut direkt (-- 33  absolut zugerechnet (-- 34   direkt in % (-- 33  zugerechnet in % (-- 34 
            WpHG)            WpHG)           WpHG)          WpHG) 
DE0006286560 0             13.820.790          0,00          96,98 
  Summe:                     13.820.790                       96,98

b.1. Instrumente i.S.d. -- 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG 

Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % 
                                   0          0,00 
                            Summe:           0        0,00

b.2. Instrumente i.S.d. -- 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG 

Art des   Verfalldatum  Ausübungszeitraum /   Barausgleich oder physische   Stimmrechte  Stimmrechte in 
 Instruments             Laufzeit          Abwicklung        absolut      % 
                                            0        0,00 
                                    Summe:           0       0,00

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen 

Unternehmen       Stimmrechte in %, wenn 3%   Instrumente in %, wenn 5%  Summe in %, wenn 5% oder 
                      oder höher          oder höher           höher 
Helvetia Holding AG        85,50                            85,50 
Baloise Delta Holding S.à r.l. 
Baloise Beteiligung B.V. & Co. KG 
Baloise Lebensversicherung AG   85,50                            85,50 
Deutschland 
Baloise Leben Beteiligungsholding 96,98                            96,98 
GmbH 
- 
Helvetia Holding AG        85,50                            85,50 
BASLER Saturn Management B.V. 
Baloise Beteiligung B.V. & Co. KG 
Baloise Lebensversicherung AG   85,50                            85,50 
Deutschland 
Baloise Leben Beteiligungsholding 96,98                            96,98 
GmbH

9. Bei Vollmacht gemäß -- 34 Abs. 3 WpHG (nur möglich bei einer Zurechnung nach -- 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)

Datum der Hauptversammlung: N/A

Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung: 

Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile 
%         %         %

10. Sonstige Informationen

Mit Vollzug der Fusion der Baloise Holding AG auf die Helvetia Holding AG ist eine mittelbare Beteiligung an der OVB Holding AG (32,57 %) übergegangen. Der Helvetia Holding AG werden unmittelbar und mittelbar weitere 64,41 % der Stimmrechte aufgrund von zwei Stimmbindungsverträgen zugerechnet (I: Baloise Leben, Generali und SI Leben; II: Stamm Baloise und Stamm SIGNAL IDUNA).

Datum 09.12.2025

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      OVB Holding AG 
           Heumarkt 1 
           50667 Köln 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Brigitte Bonifer 
Tel.:         +49 221 20 15 288 
E-Mail:        bbonifer@ovb.eu 
Website:       www.ovb.eu 
ISIN(s):       DE0006286560 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, 
           Stuttgart

[ source: https://www.pressetext.com/news/1765355100448 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

December 10, 2025 03:25 ET (08:25 GMT)

© 2025 Dow Jones News
