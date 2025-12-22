DJ PTA-PVR: OVB Holding AG: Mitteilung über Mitteilungspflichten für Inhaber wesentlicher Beteiligungen gemäß § 43 WpHG

Mitteilungspflichten für Inhaber wesentlicher Beteiligungen gemäß -- 43 WpHG

OVB Holding AG: Mitteilung über Mitteilungspflichten für Inhaber wesentlicher Beteiligungen gemäß -- 43 WpHG

Köln (pta000/22.12.2025/16:25 UTC+1) - Veröffentlichung einer Mitteilung nach -- 43 WpHG

Beteiligungsmeldung

Sehr geehrte Vorstandsmitglieder, mit Vollzug des Fusionsvertrags vom 21. April 2025 zwischen der Baloise Holding AG als übertragende Rechtsträgerin und der Helvetia Baloise Holding AG (ehemals: Helvetia Holding AG) als übernehmende Rechtsträgerin am 5. Dezember 2025 ist die mittelbare Beteiligung der Baloise Holding AG an der OVB Holding AG (32,57 %) auf die Helvetia Baloise Holding AG übergegangen. Die Stimmrechte an der OVB Holding AG werden unmittelbar von der Baloise Leben Beteiligungsholding GmbH gehalten. Weitere 64,41 % der Stimmrechte an der OVB Holding AG werden aufgrund zweier Stimmbindungsvereinbarungen zugerechnet. Insgesamt werden der Helvetia Baloise Holding AG daher nach -- 34 WpHG 96,98 % der Stimmen zugerechnet. Im Nachgang zur Stimmrechtsmitteilung gemäß ---- 33, 34 WpHG vom 9. Dezember 2025, die am 10. Dezember 2025 von der OVB Holding AG veröffentlicht worden ist, teilen wir Ihnen gemäß -- 43 WpHG im Folgenden mit, welche Ziele mit dem Erwerb der Stimmrechte an der OVB Holding AG verfolgt werden und welche Herkunft die für den Erwerb verwendeten Mittel haben: 1. Ziele des Erwerbs der Stimmrechte (S 43 Abs. 1 Satz 3 WpHG) a) Die mittelbare Beteiligung an der OVB Holding AG ist im Rahmen der Fusion mit der Baloise Holding AG auf die Helvetia Baloise Holding AG übergegangen. Mit der Fusion verfolgt die Helvetia Baloise Holding AG strategische Ziele. Dies schließt die mittelbare Beteiligung an der OVB Holding AG ein. b) Die Helvetia Baloise Holding AG beabsichtigt nicht, innerhalb der nächsten zwölf Monate weitere Stimmrechte an der OVB Holding AG durch Erwerb oder auf sonstige Weise zu erlangen. c) Auf Grundlage zweier Stimmbindungsvereinbarungen, an denen Aktionäre der OVB Holding AG beteiligt sind, die insgesamt 96,98 % der Stimmen an der OVB Holding AG halten, kann die Batoise-Gruppe zwei der sechs Mitglieder des Aufsichtsrats der OVB Holding AG nominieren. Dieses Recht wird zukünftig (mittelbar) der Helvetia Baloise Holding AG zustehen. Eine darüber hinausgehende Einflussnahme auf die Besetzung von Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorganen der OVB Holding AG ist nicht angestrebt. d) Eine wesentliche Änderung der Kapitalstruktur der OVB Holding AG, insbesondere im Hinblick auf das Verhältnis von Eigen- und Fremdfinanzierung und die Dividendenpolitik, ist nicht angestrebt. 2. Herkunft der für den Erwerb der Stimmrechte verwendeten Mittel (S 43 Abs. 1 Satz 4 WpHG) Die Helvetia Baloise Holding AG hat für den Erwerb der Stimmrechte an der OVB Holding AG keine finanziellen Mittel eingesetzt. Die Beteiligung an der OVB Holding AG ist mittelbar aufgrund der Fusion mit der Baloise Holding AG auf die Helvetia Baloise Holding AG übergegangen. Im Rahmen der Fusion wurden den Aktionären der Baloise Holding AG als Gegenleistung neue Aktien der Helvetia Baloise Holding AG gewährt. Mit freundlichen Grüßen, Helvetia Baloise Holding AG

(Ende)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aussender: OVB Holding AG Heumarkt 1 50667 Köln Deutschland Ansprechpartner: Brigitte Bonifer Tel.: +49 221 20 15-288 E-Mail: bbonifer@ovb.eu Website: www.ovb.eu ISIN(s): DE0006286560 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart

[ source: https://www.pressetext.com/news/1766417100821 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

December 22, 2025 10:25 ET (15:25 GMT)