PTA-AFR: OVB Holding AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114-117 WpHG

OVB Holding AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß ---- 114-117 WpHG
Köln (pta000/04.03.2026/18:35 UTC+1) - OVB Holding AG gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Bericht: Jahresfinanzbericht 2025 Berichtszeitraum: 01.01.2025 - 31.12.2025 Internet-Veröffentlichung: https://www.ovb.eu/investor-relations/finanzpublikationen.html Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Aussender: OVB Holding AG Heumarkt 1 50667 Köln Deutschland Ansprechpartner: Brigitte Bonifer Tel.: +49 221 20 15-288 E-Mail: bbonifer@ovb.eu Website: www.ovb.eu ISIN(s): DE0006286560 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart
March 04, 2026 12:35 ET (17:35 GMT)