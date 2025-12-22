Anzeige
Mehr »
Montag, 22.12.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Breaking News: "Königs-Exosomen" senken Entzündungslevel um 90%…
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 628656 | ISIN: DE0006286560 | Ticker-Symbol: O4B
Xetra
19.12.25 | 17:35
19,200 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Prime Standard
1-Jahres-Chart
OVB HOLDING AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
OVB HOLDING AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
19,00019,60017:05
Dow Jones News
22.12.2025 16:57 Uhr
98 Leser
Artikel bewerten:
(0)

PTA-PVR: OVB Holding AG: Veröffentlichung nach § 40 Abs. 1 WpHG

DJ PTA-PVR: OVB Holding AG: Veröffentlichung nach § 40 Abs. 1 WpHG

Veröffentlichung gem. -- 40 Abs. 1 WpHG

OVB Holding AG: Veröffentlichung nach -- 40 Abs. 1 WpHG

Köln (pta000/22.12.2025/16:25 UTC+1) - Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung

Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten 

Name:              OVB Holding AG 
Legal Entity Identifier (LEI): 391200YVRGI53NXMSV66 
Straße, Hausnr:         Heumarkt 1 
PLZ:              50667 
Ort:              Köln, Deutschland

2. Grund der Mitteilung Freiwillige Meldung wegen Umfirmierung und Sitzverlegung

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Juristische Person: Helvetia Baloise Holding AG Registrierter Sitz und Staat: Basel, Schweiz

4. Namen der Aktionäre mit 3% oder mehr Stimmrechte, wenn abweichend von 3. Baloise Leben Beteiligungsholding GmbH Generali CEE Holding B.V. SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a. G. SIGNAL IDUNA Krankenversicherung a. G.

5. Datum der Schwellenberührung 05.12.2025

6. Gesamtstimmrechtsanteile 

Anteil Stimmrechte in %  Anteil Instrumente in %    Summe Anteile in %  Gesamtzahl der Stimmrechte 
          (Summe 7.a.)     (Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)    (Summe 7.a. + 7.b.)     nach -- 41 WpHG 
   neu   96,98          0,00             96,98          14.251.314 
  letzte   96,98          0,00             96,98 
 Mitteilung

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (---- 33, 34 WpHG) 

ISIN    absolut direkt (-- 33  absolut zugerechnet (-- 34   direkt in % (-- 33  zugerechnet in % (-- 34 
            WpHG)            WpHG)           WpHG)          WpHG) 
DE0006286560 0             13.820.790          0,00          96,98 
  Summe:                     13.820.790                       96,98

b.1. Instrumente i.S.d. -- 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG 

Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % 
                                   0          0,00 
                            Summe:           0        0,00

b.2. Instrumente i.S.d. -- 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG 

Art des   Verfalldatum  Ausübungszeitraum /   Barausgleich oder physische   Stimmrechte  Stimmrechte in 
 Instruments             Laufzeit          Abwicklung        absolut      % 
                                            0        0,00 
                                    Summe:           0       0,00

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen 

Unternehmen       Stimmrechte in %, wenn 3%   Instrumente in %, wenn 5%  Summe in %, wenn 5% oder 
                      oder höher          oder höher           höher 
Helvetia Baloise Holding AG    85,50                            85,50 
Baloise Delta Holding S.à r.l. 
Baloise Beteiligung B.V. & Co. KG 
Baloise Lebensversicherung AG   85,50                            85,50 
Deutschland 
Baloise Leben Beteiligungsholding 96,98                            96,98 
GmbH 
- 
Helvetia Baloise Holding AG    85,50                            85,50 
BASLER Saturn Management B.V. 
Baloise Beteiligung B.V. & Co. KG 
Baloise Lebensversicherung AG   85,50                            85,50 
Deutschland 
Baloise Leben Beteiligungsholding 96,98                            96,98 
GmbH

9. Bei Vollmacht gemäß -- 34 Abs. 3 WpHG (nur möglich bei einer Zurechnung nach -- 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)

Datum der Hauptversammlung: N/A

Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung: 

Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile 
%         %         %

10. Sonstige Informationen

Bezugnehmend auf unsere letzte Stimmrechtsmitteilung, die am 10.12.2025 veröffentlicht wurde, teilen wir mit, dass im Zusammenhang mit der Fusion der Baloise Holding AG auf die Helvetia Holding AG, die am 5.12.2025 wirksam geworden ist, die Helvetia Holding AG in Helvetia Baloise Holding AG umfirmiert wurde und der Sitz nach Basel verlegt wurde.

Datum 19.12.2025

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      OVB Holding AG 
           Heumarkt 1 
           50667 Köln 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Brigitte Bonifer 
Tel.:         +49 221 20 15-288 
E-Mail:        bbonifer@ovb.eu 
Website:       www.ovb.eu 
ISIN(s):       DE0006286560 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, 
           Stuttgart

[ source: https://www.pressetext.com/news/1766417100816 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

December 22, 2025 10:25 ET (15:25 GMT)

© 2025 Dow Jones News
Gold & Silber auf Rekordjagd
Kaum eine Entwicklung war 2025 so eindrucksvoll wie der Höhenflug der Edelmetalle. Allen voran Silber: Angetrieben von einem strukturellen Angebotsdefizit, explodierte der Preis und übertrumpfte dabei den „großen Bruder“ Gold. Die Nachfrage aus dem Investmentsektor zieht weiter an, und ein Preisziel von 100 US-Dollar rückt in greifbare Nähe.

Auch Gold markierte neue Meilensteine. Mit dem Durchbruch über 3.000 und 4.000 US-Dollar pro Unze hat sich der übergeordnete Aufwärtstrend eindrucksvoll bestätigt. Rücksetzer bleiben möglich, doch der nächste Zielbereich bei 5.000 US-Dollar ist charttechnisch fest im Blick. Die fundamentalen Treiber sind intakt, eine nachhaltige Trendwende aktuell nicht in Sicht.

Für Anlegerinnen und Anleger bedeutet das: Jetzt ist die Zeit, um gezielt auf starke Produzenten zu setzen. In unserem neuen Spezialreport stellen wir fünf Gold- und Silberaktien vor, die trotz Rallye weiter attraktives Potenzial bieten, mit robusten Fundamentaldaten und starken Projekten in aussichtsreichen Regionen.

Jetzt den kostenlosen Report sichern und von der nächsten Welle im Edelmetall-Boom profitieren!

Dieses exklusive PDF ist nur für kurze Zeit verfügbar.
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.