PTA-PVR: OVB Holding AG: Veröffentlichung nach § 40 Abs. 1 WpHG

Köln (pta000/22.12.2025/16:25 UTC+1) - Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten

Name: OVB Holding AG Legal Entity Identifier (LEI): 391200YVRGI53NXMSV66 Straße, Hausnr: Heumarkt 1 PLZ: 50667 Ort: Köln, Deutschland

2. Grund der Mitteilung Freiwillige Meldung wegen Umfirmierung und Sitzverlegung

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Juristische Person: Helvetia Baloise Holding AG Registrierter Sitz und Staat: Basel, Schweiz

4. Namen der Aktionäre mit 3% oder mehr Stimmrechte, wenn abweichend von 3. Baloise Leben Beteiligungsholding GmbH Generali CEE Holding B.V. SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a. G. SIGNAL IDUNA Krankenversicherung a. G.

5. Datum der Schwellenberührung 05.12.2025

6. Gesamtstimmrechtsanteile

Anteil Stimmrechte in % Anteil Instrumente in % Summe Anteile in % Gesamtzahl der Stimmrechte (Summe 7.a.) (Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) (Summe 7.a. + 7.b.) nach -- 41 WpHG neu 96,98 0,00 96,98 14.251.314 letzte 96,98 0,00 96,98 Mitteilung

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (---- 33, 34 WpHG)

ISIN absolut direkt (-- 33 absolut zugerechnet (-- 34 direkt in % (-- 33 zugerechnet in % (-- 34 WpHG) WpHG) WpHG) WpHG) DE0006286560 0 13.820.790 0,00 96,98 Summe: 13.820.790 96,98

b.1. Instrumente i.S.d. -- 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG

Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % 0 0,00 Summe: 0 0,00

b.2. Instrumente i.S.d. -- 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG

Art des Verfalldatum Ausübungszeitraum / Barausgleich oder physische Stimmrechte Stimmrechte in Instruments Laufzeit Abwicklung absolut % 0 0,00 Summe: 0 0,00

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% Instrumente in %, wenn 5% Summe in %, wenn 5% oder oder höher oder höher höher Helvetia Baloise Holding AG 85,50 85,50 Baloise Delta Holding S.à r.l. Baloise Beteiligung B.V. & Co. KG Baloise Lebensversicherung AG 85,50 85,50 Deutschland Baloise Leben Beteiligungsholding 96,98 96,98 GmbH - Helvetia Baloise Holding AG 85,50 85,50 BASLER Saturn Management B.V. Baloise Beteiligung B.V. & Co. KG Baloise Lebensversicherung AG 85,50 85,50 Deutschland Baloise Leben Beteiligungsholding 96,98 96,98 GmbH

9. Bei Vollmacht gemäß -- 34 Abs. 3 WpHG (nur möglich bei einer Zurechnung nach -- 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)

Datum der Hauptversammlung: N/A

Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:

Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile % % %

10. Sonstige Informationen

Bezugnehmend auf unsere letzte Stimmrechtsmitteilung, die am 10.12.2025 veröffentlicht wurde, teilen wir mit, dass im Zusammenhang mit der Fusion der Baloise Holding AG auf die Helvetia Holding AG, die am 5.12.2025 wirksam geworden ist, die Helvetia Holding AG in Helvetia Baloise Holding AG umfirmiert wurde und der Sitz nach Basel verlegt wurde.

Datum 19.12.2025

