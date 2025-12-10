Die US-Bank JPMORGAN hat das Kursziel für AIRBUS von 240 auf 255 Euro angehoben, die Einstufung beließ sie auf "Overweight". Warum? Die fundamentale Ausgangslage ist enorm stark, außerdem sieht sie dank der jüngsten Branchenrotation hier eine große Einstiegschance. Sie erwartet in den kommenden fünf Jahren Ergebnissteigerungen zwischen 15 und 20 % und in 2026 mehr Dynamik bei den Auslieferungen. Airbus steht bereits auf der "Analyst Focus List" mit den insgesamt besten Anlageideen von JPMORGAN. Weiter so!



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!





© 2025 Bernecker Börsenbriefe