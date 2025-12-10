Goldau - Stadler Rail hat einen Vertrag mit den Rigi Bahnen über die Lieferung von vier zusätzlichen Zahnradbahnzügen unterzeichnet. Die Fahrzeuge werden am Hauptsitz von Stadler in Bussnang gefertigt und sind für den Einsatz auf der Strecke zwischen Goldau und Rigi Kulm vorgesehen, wie der Zugbauer am Mittwoch mitteilte. Bereits seit 2022 haben die Rigi Bahnen sechs Zahnradtriebzüge von Stadler auf der Strecke Vitznau nach Rigi Kulm in Betrieb. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
