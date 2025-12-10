SpaceX bereitet Insidern zufolge den Schritt aufs Parkett vor - und das in einer Größenordnung, die selbst für Tech-Milliardär Elon Musk bemerkenswert wäre. Laut Informationen von Bloomberg peilt das Raumfahrtunternehmen im kommenden Jahr einen Börsengang an, der frisches Kapital von mehr als 30 Milliarden Dollar einbringen soll. Die Gesamtbewertung könnte sich dabei rund 1,5 Billionen Dollar belaufen.Der IPO ist demnach für Mitte bis Ende kommenden Jahres vorgesehen, wobei der Zeitplan abhängig ...

