Bei BMW steht ein Chefwechsel an. Der designierte Vorstandschef Milan Nedeljkovic gilt als Garant für Kontinuität. Was heißt das für die Aktie? Der Münchner Autobauer BMW bekommt einen neuen Vorstandsvorsitzenden. Oliver Zipse übergibt im Mai kommenden Jahres planmäßig an Produktionsvorstand Milan Nedeljkovic. Für Anleger stellt sich die Frage, was mit dem Wechsel an der Konzernspitze nun zu erwarten ist. Kontinuität an der Spitze statt Strategiebruch ...

