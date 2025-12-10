TUI meldet Rekordzahlen und zahlt erste Dividende seit Pandemie



Der Reisekonzern TUI hat am Mittwochmorgen die Quartalszahlen für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2025 veröffentlicht. Nach einem Rekordgewinn im Vorjahr strebt TUI nun ein deutlich höheres Ergebnis an. Im abgelaufenen Geschäftsjahr zählte der Reisekonzern fast 35 Millionen Kunden und erzielte ein Rekordergebnis von etwa 1,46 Milliarden Euro. Die operative Gewinnmarge lag bei rund 12,6 Prozent.



Während Kreuzfahrten boomen und die Hotels mehr Gewinn erwirtschafteten, verzeichnete das Veranstaltergeschäft einen Rückgang. Das lag unter anderem am verschärften Wettbewerb um die ausgabenzurückhaltenden Kunden auf dem Heimatmarkt Deutschland. Für das vergangene Geschäftsjahr zahlt TUI erstmals seit Ausbruch der Coronakrise vor fünf Jahren wieder eine Dividende. Vorgeschlagen werden zehn Cent je Aktie. Ab dem Geschäftsjahr 2026 sollen zehn bis zwanzig Prozent des bereinigten Gewinns je Aktie ausgeschüttet werden.



Die Aktie reagierte am Mittwoch mit einem Minus von über 3 Prozent.









Quelle: HSBC









