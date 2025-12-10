Trotz stetig guter Quartalszahlen ist die Aktie der Allianz in den vergangenen neun Monaten kaum vorangekommen. Der starke Spurt zu Jahresbeginn, als das Papier um über 20 Prozent nach oben kletterte, hatte bereits viel der positiven Erwartungen für das Jahr 2025 vorweggenommen. Doch jetzt ist neuer Schwung in die Aktie gekommen.Hintergrund der jüngsten Kursaufschläge ist eine Empfehlung des Research-Hauses Keefe Bruyette & Woods. Die zu Stifel ...

