Nakiki SE legt ersten deutschen Bitcoin-Bond auf

Die Nakiki SE verfolgt eine 100%-Bitcoin-Treasury-Strategie und bringt damit ein in den USA und Asien etabliertes Geschäftsmodell nach Europa. Im Mittelpunkt steht der strukturelle Aufbau eines bilanziell unterlegten Bitcoin-Vermögens, das durch gezielte Kapitalmaßnahmen kontinuierlich erweitert werden soll. Dazu hat die Nakiki SE nun u.a. eine fünfjärhige Anleihe (ISIN: DE000A460N46) aufgelegt, die jährlich mit 9,875% verzinst wird und ein Volumen von bis zu 8 Mio. Euro aufweist. Im Interview erläutert Vorstand Andreas Wegerich, wie das Modell funktioniert, welche Rolle die neue Unternehmensanleihe spielt und warum Nakiki davon überzeugt ist, dass Bitcoin langfristig erheblichen Wertzuwachs bieten kann.

Anleihen Finder: Sehr geehrter Herr Wegerich, die Nakiki SE verfolgt seit 2025 die Strategie einer 100?% Bitcoin-Treasury - können Sie uns das Geschäftsmodell und die Idee dahinter genauer erklären?

Andreas Wegerich: Das Geschäftsmodell der Nakiki SE besteht darin, Bitcoin zu kaufen und langfristig zu halten. Zur Kapitalbeschaffung führen wir unterschiedliche Finanzierungsmethoden durch wie Kapitalerhöhungen oder die Begebung von Unternehmens- und Wandelanleihen. Die Idee dahinter ist, dass der mNAV über 1 liegt. mNAV steht für Market Net Asset Value und gibt die Marktkapitalisierung im Verhältnis zum Marktwert der gehaltenen Bitcoin an. Dieser Börsenaufschlag ermöglicht uns die Durchführung weiterer Kapitalmaßnahmen zur gezielten Akkumulation von Bitcoin. Dieses Geschäftsmodell hat sich weltweit bereits vielfach bewährt. Wir bringen es nun nach Deutschland. Wir gehen davon aus, dass der Wert von Bitcoin langfristig weiter steigen und unsere Aktie entsprechend künftig mit einem Aufgeld zum Wert der gehaltenen Bitcoin gehandelt wird.

Anleihen Finder: Was unterscheidet die Nakiki SE als erstes deutsches Unternehmen mit einer solchen Strategie von anderen Firmen, die ebenfalls in Bitcoin investieren? Sind darüber hinaus auch andere Kryptowährungen für Sie interessant?

"Wir sind ein 100 % Bitcoin-Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...