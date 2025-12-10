"Der Aktionärsbrief"

Jetzt erwartet man nur noch ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 2 bis 5 % und eine EBITDA-Marge von ca. 27 %, während der Markt bisher mit 8 % Wachstum und 29 % Marge kalkuliert hatte. Schott spricht von einem Übergangsjahr 2026, ausgelöst durch Nachfrageschwäche bei Glasspritzen im Segment Drug Delivery Systems (DDS). Die Mittelfristziele 2027 bis 2029 wurden auf 6 bis 8 % Umsatzplus und eine Marge Richtung 30 % gesenkt. Vorläufig stieg 2024/25 der Umsatz 5,8 % auf 986 Mio. € und die EBITDA-Marge auf 28,4 %, EBITDA 280 Mio. €. Analysten senkten zwar ihre Kursziele, blieben aber mehrheitlich optimistisch gestimmt. Der verhaltene Ausblick ließ den Kurs auf ein Rekordtief von 15,84 € fallen. Der Glaubwürdigkeitsbruch belastet kurzfristig, doch bei Stabilisierung der Spritzennachfrage ist nach dem Absturz zumindest technisches Erholungspotenzial vorhanden.Dies ist ein Auszug aus unserem Brief, Ausgabe 50.Schlaglichter dieser Ausgabe:- Zuversicht und Stolpersteine- Japanische Großbank mit 30 % Potenzial- 145 % mit NEBIUS GROUP - und nun?- Dynamisch wachsender Markt für Gensequenzierung unter der LupeBörsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unterim Abo oder im Einzelabruf!Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info