Jetzt erwartet man nur noch ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 2 bis 5 % und eine EBITDA-Marge von ca. 27 %, während der Markt bisher mit 8 % Wachstum und 29 % Marge kalkuliert hatte. Schott spricht von einem Übergangsjahr 2026, ausgelöst durch Nachfrageschwäche bei Glasspritzen im Segment Drug Delivery Systems (DDS). Die Mittelfristziele 2027 bis 2029 wurden auf 6 bis 8 % Umsatzplus und eine Marge Richtung 30 % gesenkt. Vorläufig stieg 2024/25 der Umsatz 5,8 % auf 986 Mio. € und die EBITDA-Marge auf 28,4 %, EBITDA 280 Mio. €. Analysten senkten zwar ihre Kursziele, blieben aber mehrheitlich optimistisch gestimmt. Der verhaltene Ausblick ließ den Kurs auf ein Rekordtief von 15,84 € fallen. Der Glaubwürdigkeitsbruch belastet kurzfristig, doch bei Stabilisierung der Spritzennachfrage ist nach dem Absturz zumindest technisches Erholungspotenzial vorhanden.
