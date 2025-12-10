Die Circus SE (ISIN: DE000A2YN355) hat mit einer erfolgreichen Kapitalerhöhung einen wichtigen Meilenstein erreicht und sich frisches Kapital für die nächste Wachstumsphase gesichert. Das Münchener Unternehmen platzierte 2.418.820 neue Aktien zu einem Preis von 12,20 Euro je Aktie. Somit generierte es einen Bruttoemissionserlös von rund 30 Millionen Euro. Die starke Nachfrage zeigt das Vertrauen der Investoren in die Technologie des Embodied AI-Entwicklers. Besonders bemerkenswert ist die breite Beteiligung: Neben institutionellen Investoren engagierten sich auch CEO Nikolas Bullwinkel und CFO ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.