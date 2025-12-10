Die Circus SE gab heute bekannt, dass sie eine Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen hat. Dabei wurden 2.418.820 neue Aktien zu einem Preis von 12,20 Euro je Aktie platziert, was dem Unternehmen frische Mittel von rund 30 Millionen Euro einbringt. Und offensichtlich ist der Kapitalmarkt zufrieden - aktuell handelt die Aktie bei 13.55 EUR (18:05 Uhr). Mit dem Plus von mehr als 5% - zwischendurch sah man heute sogar Kurse von über 15,00 EUR - signaliiserte das Publikum Unterstützung für die ambitionierten Wachstumspläne, deren Finanzierung nun ein Stück weiter gesichert ist. Bestimmt zusätzlich ...

