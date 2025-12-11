München (ots) -Topspiel stand drauf, Topspiel steckt drin! Wenn der Tabellen-Vierte EHC Red Bull München gegen die drittplatzierten Kölner Haie mit 2:1 gewinnt, ist trotz weniger Tore ein absolutes Spektakel geboten: "Es hat so viel Qualität, dass du es immer wieder schaffst, deinen Gegner nicht in gute Abschlusssituationen kommen zu lassen. Es kann jeder Fehler absolut entscheidend sein. Beide Mannschaften sind absolut top. Sie forcieren die Offensive, vernachlässigen die Defensive aber nicht", gerät Experte Christoph Ullmann ins Schwärmen.Den entscheidenden Fehler in der Kölner Abwehr nutzt Münchens Brady Ferguson beim Siegtreffer in der Overtime aus, als er den Puck mit 142,5 km/h in den Winkel schweißt. "Ich wollte den Puck so hart wie möglich schießen, was nicht sehr hart ist. Aber glücklicherweise ist er reingegangen", gibt sich der Matchwinner nach dem gefühlten "Playoff-Spiel" bescheiden. Nach dem 13. Sieg aus den letzten 16 Spielen auf eine Schulnote für die 1. Hälfte der Regulären Saison angesprochen, vergibt Teamkollege Fabio Wagner "für die ersten 13 Spiele wahrscheinlich eine 4 und die anderen 14 Spiele eine 2+ oder 1-." Nach einem "schwierigen Start" fühlt sich auch Managing Director Sports Christian Winkler "mit einer 2 ganz gut aufgehoben - mit Luft nach oben." Die "offensive" Zielsetzung von Winkler: "Wir wollen ganz oben stehen, das ist unser Anspruch. Am Anfang hat jeder gesagt: Von was redet der? Jetzt kannst du davon reden und die Leute glauben es dir vielleicht sogar."In der Tabelle bleibt der EHC trotz des Extra-Punkts auf Platz 4 - mit 2 Zählern Rückstand auf die Haie, die nach 6 Siegen in Folge erstmals wieder verlieren. Kölns Stürmer Parker Tuomie "wurmt" die 3. Niederlage der Saison gegen München. Trotzdem ist er nach einem "hochintensiven Spiel" zufrieden: "Läuferisch war es mit auf dem höchsten Level, was wir diese Saison gespielt haben. Wir müssen weiter auf dem Weg bleiben." Extra-Lob gibt es für Goalie Janne Juvonen, der die Haie mit Glanzparaden mehrmals sensationell im Spiel hält: "Janne ist natürlich schon das Non-Plus-Ultra. Wir sind sehr glücklich, ihn zu haben."Nachfolgend die wichtigsten Aussagen und Clips zur DEL-Partie München gegen Köln am Mittwoch - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport angeben. Weiter geht's mit der DEL am Freitag ab 19.00 Uhr mit der Konferenz und ab 19.25 Uhr mit den Einzelspielen, u.a. mit Straubing gegen Berlin und dem Abstiegsduell Iserlohn gegen Dresden - live bei MagentaSport.EHC Red Bull München - Kölner Haie 2:1 (OT)Beide Defensivreihen lassen nur wenige Torchancen zu und können sich zudem auf ihre formstarken Goalies verlassen. Vor allem Haie-Torhüter Janne Juvonen brilliert im "Privatduell" mit Münchens Yasin Ehliz mehrfach mit spektakulären Paraden. Nur im Mitteldurchgang müssen beide Goalies jeweils einmal hinter sich greifen, der Siegtreffer von Münchens Brady Ferguson sorgt erst in der Overtime für die Entscheidung.Alle Tore der Partie im Clip: clipro.tv/player?publishJobID=cjV6SHZmcmx1QXIzeFpNQXhYRUNqSjd2WEhMZlRISkV4dElnakhRQUU4az0=Ferguson mit der Entscheidung! In der Overtime kommt Münchens Brady Ferguson frei zum Abschluss, zieht ab und beschert dem EHC mit seinem 6. Saisontreffer den Extra-Punkt. Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=aVJDVU5UNkpuV0tMeFFSL3JZenZiM0pHeGdPdnRpZDhTeFBmVWZmM1lXUT0=Haie-Goalie mit Mega-Reflex: Der Kölner Goalie Janne Juvonen pariert einen Schuss von Münchens Yasin Ehliz aus kurzer Entfernung und hält die Haie im 1. Drittel so im Spiel. Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=cWRoR3g1dXY3d2pqanRXM210dm9aYmR0aDNMWE9YRzkyUmU4c29ER0hXaz0=Verdacht auf Penalty! Kölns Juhani Tyrväinen läuft frei auf das Münchner Tor zu, bekommt im letzten Moment aber den Schläger des Münchners Rio Kaiser zwischen die Beine und rutscht aus. Die Schiedsrichter sehen keine klare Schussgelegenheit und entscheiden nur auf 2-Minuten-Strafe wegen Beinstellens. Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=ZG96SXhNaDBHV3g1aDdodFhNdFVRZ3RlUEZCb2VOMHBZay9MeWlPRHFXWT0="Der hat einen Magnet in der Fanghand": MagentaSport-Kommentator Adrian von der Groeben gerät beim Kölner Goalie Janne Juvonen ins Schwärmen, als dieser seinen Arm beim Schuss des frei auf ihn zulaufenden Münchners Yasin Ehliz ausfährt. Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=SDk5V2xqVlhDQ2FKOXk5YzdOMDVPRjIwampwS1FVZDJ6dUVqSWRZeTIyaz0=Die stärkste von vielen beeindruckenden Paraden: Der Kölner Goalie Janne Juvonen weiß nach einem parierten Münchner Fernschuss zunächst nicht, wo der Puck ist. Dann findet er die Orientierung und wehrt den Abstauber des heranhechtenden Yasin Ehliz spektakulär mit dem Bein ab. Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=WDNxUzVmNkVQeDI5SUlsMEMwbHBldWN0dlRaeDd5REdiYXZGS0pEWENLUT0=Brady Ferguson, Münchner Siegtorschütze: "Es war emotional und hat sich wie ein Playoff-Spiel angefühlt. Es ist schön, die 2 Punkte mitzunehmen. Ich wollte den Puck so hart wie möglich schießen, was nicht sehr hart ist. Aber glücklicherweise ist er reingegangen. Wir haben in der Defensive einen guten Job gemacht und müssen uns offensiv in jedem Spiel an unsere Situation anpassen. Unsere Anpassungsfähigkeit war heute exzellent."... über das Münchner Erfolgsrezept: "Wir haben viel Tiefe im Kader und viele junge Spieler, die hochkommen. Die Widerstands- und Anpassungsfähigkeit von jedem, der an dem Tag spielt, erledigt die Arbeit." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=dWVEWUhTRHdIVmhicWdpWGZ2VGVNN29EenBLSnluOEV2TTVkczdUSlREST0=Fabio Wagner, Verteidiger München: "Im Großen und Ganzen war es von beiden Teams defensiv strukturiert. Es waren wenig Fehler und Hochkaräter dabei. Es hat Spaß gemacht zu spielen - mit dem glücklichen Ende für uns."... über die Schulnote, die er dem EHC für die 1. Saisonhälfte geben würde: "Für die ersten 13 Spiele wahrscheinlich eine 4 und die anderen 14 Spiele eine 2+ oder 1-. Wir haben in ein paar Dingen immer noch Luft nach oben." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=Vk5tSGFVcGZVOU81aDZnbU1kZEppQWpqRTBhZXg5d0t4Ymd0MVp6SkcwTT0=Parker Tuomie, Stürmer Kölner Haie, über das Spielniveau: "Sehr hoch! Läuferisch war es mit auf dem höchsten Level, was wir diese Saison gespielt haben. Es waren zwei sehr heiße Mannschaften. München hat den größten Teil des Spiels unter Kontrolle gehabt, aber wir haben auch sehr gut verteidigt und gute Konter gefahren. Es war ein hochintensives Spiel."... ob ihn die 3. Niederlage gegen München wurmt: "Ja, schon. Es ist kein gutes Gefühl. Letztes Jahr haben wir viermal die Münchner geschlagen, dieses Jahr hat es noch nicht geklappt. Wir müssen weiter auf dem Weg bleiben, hoffentlich klappt es beim nächsten Mal."... über den herausragenden Goalie Janne Juvonen: "Wir haben drei gute Torhüter, das darf man nicht vergessen. Aber Janne ist natürlich schon das Non-Plus-Ultra. Wir sind sehr glücklich, ihn zu haben." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=OGJDUHJFOHY4d01FK0hrYzc0V3hnM3NFbzJVQWJwWUFSVWhPYVR0eHBFRT0=Kölns Maximilian Glötzl in der Drittelpause: "Man sieht, dass zwei Top-Teams auf dem Eis sind. Beide Mannschaften lassen kaum Chancen zu. Das spricht immer für ein Topspiel. Da muss man jede Chance umso wichtiger nutzen." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=VnYwL2RjSjhNYWttTnlEcnAzTC9CUmMxOTNxWnJYaFN6bGF2M1JFcTU1WT0=MagentaSport Experte Christoph Ullmann in der Drittelpause über das Topspiel auf dem Eis: "Es hat so viel Qualität, dass du es immer wieder schaffst, deinen Gegner nicht in gute Abschlusssituationen kommen zu lassen. Auf der anderen Seite hast du aber Jungs, die schon dazu in der Lage sind, sich selbst in so eine Position zu spielen, dass du gute Abschlüsse bekommst. Es kann jeder Fehler absolut entscheidend sein. Beide Mannschaften sind absolut top. Sie forcieren die Offensive, vernachlässigen die Defensive aber nicht." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=WXJIbGtZSG9wR2U4OTgwNFYrRjdzb0MrMUpUd2poTDJZckk0QnhvZDNWND0=Christian Winkler gibt München nach der 1. Saisonhälfte die Schulnote 2 - "mit Luft nach oben"Christian Winkler, Managing Director Sports EHC Red Bull München, darüber, welche Schulnote er der Organisation nach der Hälfte der Hauptrunde geben würde: "Wir hatten einen schwierigen Start. Nach zehn Spielen waren wir nicht in der Region, in der wir sein wollen. Mittlerweile sind wir mit einer 2 ganz gut aufgehoben - mit Luft nach oben. Wir hatten am Anfang der Saison einen großen Umbruch. Das braucht, bis Mechanismen ineinander greifen. Gewinnen hilft, dann bekommst du Selbstvertrauen."... welche Ziele man sich in München für die 2. Saisonhälfte setzt: "Mit unseren Zielen sind wir immer sehr offensiv. Wir wollen ganz oben stehen, das ist unser Anspruch. Am Anfang hat jeder gesagt: Von was redet der? Jetzt kannst du davon reden und die Leute glauben es dir vielleicht sogar." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=bHNXVWFONnJ5S3B5a1h3Nks1RWwwYUV2YVVnL0JvSVFNMUFML2tpcU5aMD0=Fußballprofi Morris Schröter vom TSV 1860 München - die Löwen sind am Samstag zum bayerischen Derby beim FC Ingolstadt zu Gast (live ab 13.30 Uhr in der Konferenz und ab 13.45 Uhr im Einzelspiel bei MagentaSport) - schaut als Zuschauer im SAP Garden vorbei. Bei Moderator Sascha Bandermann zieht er einen Vergleich zwischen Eishockey und Fußball und spricht über Parallelen im Saisonverlauf des EHC und von 1860: "Für Erfolg gibt es keinen Ersatz!"Morris Schröter, Fußballprofi von 1860 München, zieht beim Besuch im SAP Garden einen Vergleich zwischen Fußball und Eishockey: "Die Intensität und Zweikampfhärte, die die Jungs hier an den Tag legen, ist was ganz anderes. Trotzdem ist auch die Belastung anders. Die Jungs spielen nicht länger als eineinhalb Minuten. Da wird immer wieder gewechselt, weil es halt auch extrem anstrengend ist. Das kann man gar nicht großartig vergleichen - außer, dass es ums Toreschießen geht."... über die Parallelen im bisherigen Saisonverlauf des EHC Red Bull München und des TSV 1860 München, die beide schwierige Phasen hatten und jetzt wieder im Aufwärtstrend sind: "Da ist es dasselbe. Für Erfolg gibt es keinen Ersatz! Das macht viel mit der Mannschaft und dem Verein, auch bei uns bei Sechzig. Die Leute sind wieder da und haben eine gewisse Euphorie, die wir auch im Sommer schon mal hatten und dann ein bisschen verflacht ist. Nach dem Trainerwechsel und den gewonnenen Spielen ist die zurückgekommen. Es ist zweitrangig, was man macht, sondern man muss das Gefühl behalten. Ein Trainer hat zu mir mal gesagt: Wir können die ganze Woche Sackhüpfen machen und dann würde es wahrscheinlich immer noch funktionieren." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=V3UrcEpGa0QrOWV6M0lRMXR0dE5TdzRMdmIvNkVRVmxBMVMzamcxYksrTT0=Eishockey live bei MagentaSportPENNY DEL | 27. PENNY DEL | 27. SpieltagFreitag, 12.12.2025ab 19.00 Uhr in der Konferenz und ab 19.25 Uhr im Einzelspiel: Augsburger Panther - ERC Ingolstadt, Grizzlys Wolfsburg - Pinguins Bremerhaven, Iserlohn Roosters - Dresdner Eislöwen, Nürnberg Ice Tigers - Löwen Frankfurt, Schwenninger Wild Wings - Adler Mannheim, Straubing Tigers - Eisbären BerlinPENNY DEL | 28. SpieltagSonntag, 14.12.2025ab 13.45 Uhr: Eisbären Berlin - Schwenninger Wild Wings, ERC Ingolstadt - Iserlohn Roosters, Pinguins Bremerhaven - Augsburger Pantherab 16.15 Uhr: EHC Red Bull München - Nürnberg Ice Tigers, Kölner Haie - Adler Mannheim, Löwen Frankfurt - Straubing Tigersab 18.45 Uhr: Dresdner Eislöwen - Grizzlys Wolfsburg