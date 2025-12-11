© Foto: Christoph Hardt - Panama PicturesDie Hoffnung auf ein Ende der Glyphosat-Streitigkeiten hat die Aktie von Bayer zuletzt nach oben getrieben. Doch der überraschende Rückzug einer zentralen Sicherheitsstudie bringt neue Unsicherheit. Folgt ein Absturz? Es ist ein Paukenschlag in einer seit Jahren erbittert geführten Auseinandersetzung: Die sogenannte Williams-Studie von 2000, ein zentrales Element der Verteidigungsstrategie von Bayer und eine entscheidende Grundlage für Bewertungen der US-Umweltbehörde EPA, wurde von der Fachzeitschrift Regulatory Toxicology and Pharmacology Anfang der Woche offiziell zurückgezogen. Das Papier hatte über Jahrzehnte erheblichen Einfluss auf regulatorische Entscheidungen. Es stützte die …Den vollständigen Artikel lesen
