Das Jahr geht bald zu Ende. Zeit, sich Aktien und Investmentthemen zu widmen, mit denen 2026 attraktive Renditen winken. Trends wie AI, Rüstung oder Robotik werden sich fortsetzen. Lukrativ erscheint auch das weitere Engagement im Rohstoffsektor. Hier finden Anleger mit der noch weitgehend unentdeckten kanadischen Antimony Resources eine spannende Investmentstory aus der zweiten Reihe. Aber auch im Blue Chip Bereich finden sich viele Chancen. Bayer hat im laufenden Jahr eine gute Bodenbildung vollzogen und Analysten haben zuletzt das Kursziel deutlich erhöht. Bei stark abgestraften Aktien wie Evotec könnte sich zudem im nächsten Jahr ein Turnaround abzeichnen.

Den vollständigen Artikel lesen ...