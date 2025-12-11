Im Oktober 2025 erregten mehrere Insolvenzen im Zusammenhang mit der Automobilindustrie und der Automobilfinanzierung in den USA erhöhte Aufmerksamkeit in den Medien. Die Tricolor Holding, ACC wie auch First Brands meldeten Gläubigerschutz an und verursachten Forderungsausfälle in Milliardenhöhe. Auch in Deutschland sind die Auswirkungen zu spüren und betrafen den Automobilzulieferer Meteor, der zuvor von First Brands übernommen worden war. Stephen Schwarzmann, der CEO von Blackstone, sieht zwar ...

