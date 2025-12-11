© Foto: SOPA Images - Sipa USA

Nach mauen Umsatzzahlen crasht Oracle. Anleger machen sich Sorgen, dass sich der schuldenfinanzierte Ausbau des Cloud-Geschäfts nicht rentiert. Auch andere KI-Aktien geben nach.Der Quartalsumsatz von Oracle belief sich auf 16,06 Milliarden US-Dollar und lag damit unter den prognostizierten 16,21 Milliarden US-Dollar. Mit 2,26 US-Dollar pro Aktie wurde die Erwartung von 1,64 US-Dollar jedoch übertroffen.Trotz des besser als erwarteten Gewinns brach die Aktie an der Nasdaq nachbörslich um 11,53 Prozent ein. Trotz eines Umsatzwachstums von 14 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und eines Anstiegs des Nettogewinns auf 6,14 Milliarden US-Dollar gab es einen deutlichen Dämpfer bei den …