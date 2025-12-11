Oxford/Zürich - Die Universität Oxford und UBS haben das Oxford-UBS Centre for Applied Artificial Intelligence (AI) gegründet. Durch Spitzenforschung will das Centre das Verständnis der Möglichkeiten von KI vertiefen und deren praktische Anwendung fördern. Das Centre verkörpere eine bahnbrechende interdisziplinäre Partnerschaft zwischen UBS, Oxford Saïd und dem Fachbereich Mathematik, Physik und Biowissenschaften (MPLS) der Universität, heisst es ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab