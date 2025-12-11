Kleine Korrektur: Riesige Chance. FUTR Payments geht jetzt auf Vollgas - und ist mit 70% des US-Autohandels vernetzt

Anzeige / Werbung

Noch vor 7 Tagen lag die Aktie von FUTR Corp. bei nur 0,12?€. Dann der Turbo: Anstieg auf 0,26?€, und nach einer kleinen Korrektur auf 0,194?€ ist eines klar:

Der Zug ist abgefahren - aber ihr könnt immer noch aufspringen.

Denn heute hat Futr ein Update veröffentlicht, das alles verändert:

Futr Payments hat jetzt Echtzeit-Zugang zu 70?

Über 11.000 autorisierte Auto-Händler in den USA sind jetzt in Echtzeit integriert.

Das ist keine Vision - das ist Infrastruktur.

Genau so sieht echte Skalierung aus.

Futr hat die kritische Masse erreicht. Das Onboarding für Händler und Kunden läuft reibungslos.

Payments 2.0 ist jetzt real und live.



Was ist gerade passiert?

Futr Payments, das Flaggschiffprodukt des Unternehmens, hat jetzt:

Die Reichweite auf 11.000+ US-Autohändler ausgeweitet

ausgeweitet Instant-Zugriff auf 70 % des gesamten Marktes

des gesamten Marktes Nahtloses Onboarding für Händler und Kunden ermöglicht

für Händler und Kunden ermöglicht Echtzeit-Datenströme direkt in Finanzierungsprozesse eingebettet

direkt in Finanzierungsprozesse eingebettet Automatisierte Vertragsprüfung, Zahlungsabwicklung und Dokumentenverständnis aktiviert

Futr ist bereit für exponentielles Wachstum.

Payments 2.0 - Das neue Rückgrat für Händler und Kunden

Mit der neuen Tool-Suite von Futr können Händler und Kunden:

Onboarding in Echtzeit abschließen

Zahlungsoptionen mit KI optimieren

Verträge sofort verstehen

Alles bequem in einer App verwalten

Dokumente sicher speichern im intelligenten Daten-Tresor

Das ist keine Bank.

Das ist eine KI-native Plattform für das echte Leben.

Die Technologie - State of the Art

Unter der Haube bietet Futr:

FDIC-versicherte Treuhandkonten

Transparente Preisgestaltung & vollständige Offenlegung

Privacy-First -Design mit voller Kundenzustimmung

-Design mit voller Kundenzustimmung KI-Automatisierung & Echtzeitanalysen

Mobile-first Benutzeroberfläche mit Datenintegration

Futr ist das Infrastruktur-Backbone für die Zukunft des Konsum-Finanzwesens.

Warum genau jetzt?

Weil Futr nicht von außen stört - es baut von innen heraus.

Und parallel zur heutigen Pressemitteilung wurden zwei gewaltige Meilensteine bekanntgegeben:

G. Scott Paterson, legendärer Venture-Capital-Investor, ist als Insider eingestiegen Damian Fozard, ein NASA/Boeing-Kaliber KI-Pionier, wurde als Berater berufen - zur Entwicklung von AI Agents der nächsten Generation

Die Big Player haben Futr jetzt auf dem Radar.

LinkedIn: Präsentation auf Deloitte-Panel

Kurz gesagt:

Die Technologie ist bereit

Das Team ist Weltklasse

Die Traktion ist real

Und der Kurs ist gerade gefallen

Von 0,12?€ auf 0,26?€… und jetzt bei 0,194?€

Genau das sind die Momente, auf die Investoren warten:

Ein schneller +100%-Ausbruch

Eine kleine Korrektur

Ein bahnbrechendes Infrastruktur-Update

Und ein Markt, der noch gar nicht realisiert hat, was hier gerade passiert

Was kommt als Nächstes?

Mit diesem Meilenstein beginnt die Expansion in den US-Markt auf voller Breite.

250 Händler sind heute live - das ist nur der Anfang.

Denn ab jetzt kann Futr:

→ Händler in Sekunden onboarden

→ Direkten Zugriff auf verifizierte Kundendaten erhalten

→ Frictionless in alle US-Bundesstaaten expandieren

Skalierung ist jetzt strukturell möglich - nicht nur hypothetisch.

Fazit:

In den letzten 7 Tagen hat Futr:

Den Aktienkurs verdoppelt

Einen NASA-KI-Pionier ins Team geholt

ins Team geholt Einen der führenden Fintech-Gründer Kanadas an Bord geholt

an Bord geholt Echtzeit-Infrastruktur für 11.000 US-Händler aktiviert

Ein live-fähiges Produkt für Payments 2.0 geliefert

Und jetzt?

Der Kurs steht bei 0,194?€.

Das ist kein Rückschlag.

Das ist ein Einstiegspunkt.

Genau hier beginnen große Kursläufe.



ALLGEMEINE HINWEISE UND HAFTUNGSAUSSCHLUSS - BITTE SORGFÄLTIG LESEN

Dies ist eine Werbemitteilung (Marketing Communication) und wurde nicht von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) oder einer anderen Behörde geprüft, genehmigt oder bestätigt. Sie stellt weder eine Finanzanalyse im Sinne des § 34b WpHG noch eine Anlageforschung gemäß MiFID II dar und ist kein Prospekt. Durch den Zugriff auf unsere Inhalte stimmen Sie den nachstehenden Bedingungen zu.

1. Allgemeine Informationen - Keine Anlageberatung

Alle von Machai Capital Inc. veröffentlichten Inhalte dienen ausschließlich Informations- und Werbezwecken und stellen keine Anlageberatung dar. Die Materialien sind weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir sind keine lizenzierten Finanzberater, Broker oder Investmentanalysten.

Vor einer Anlageentscheidung sollten Sie:

Eine eigene Recherche und Due Diligence durchführen.

Die offiziellen Offenlegungen des jeweiligen Unternehmens auf regulatorischen Plattformen (z. B. www.sedarplus.ca) prüfen.

Einen lizenzierten Finanzberater oder Wertpapierexperten konsultieren.

Ihre lokalen Wertpapiergesetze prüfen, wenn Sie außerhalb Deutschlands ansässig sind, da andere Vorschriften gelten können.

Wir übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der bereitgestellten Informationen. Investitionen in spekulative Wertpapiere können zum vollständigen Verlust des investierten Kapitals führen. Frühere Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

2. Offenlegung von Beteiligungen und Handelsabsichten

Der Eigentümer von Machai Capital Inc. hält erhebliche finanzielle Beteiligungen an bestimmten in unseren Inhalten genannten Unternehmen. In vielen Fällen übersteigt unsere Netto-Long-Position 0,5% des ausstehenden Aktienkapitals eines Emittenten, wie es von der MAR-Offenlegungspflicht gefordert ist. Wir kaufen und verkaufen diese Aktien aktiv, auch während oder nach Werbekampagnen, um Gewinne zu erzielen.

Wir werden diese Offenlegung aktualisieren, wenn unsere Beteiligungen relevante Schwellenwerte überschreiten oder unterschreiten.

Wichtiger Hinweis zu Interessenkonflikten

Da wir Aktien dieser Unternehmen besitzen, können unsere Interessen von denen der Anleger abweichen.

Anleger sollten davon ausgehen, dass wir unsere Positionen jederzeit verkaufen können, auch während der Werbung oder Besprechung der Aktie, was den Aktienkurs beeinflussen kann.

Wir übernehmen keine Garantie für die Kursentwicklung oder den künftigen Erfolg der von uns beworbenen Aktien.

3. Einhaltung der BaFin-Vorschriften, Marktmissbrauchsverordnung (MAR) und Insiderhandelsgesetze

Wir halten uns strikt an das Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) und die EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR).

3.1 Erklärung zum Insiderhandel

Wir haben keinen Zugang zu nicht-öffentlichen, wesentlichen Informationen über die von uns besprochenen Unternehmen.

Wir handeln nicht auf Grundlage von Insiderinformationen (Insiderhandel ist gemäß MAR Artikel 14 strikt verboten).

Anleger sollten stets die offiziellen Unternehmensveröffentlichungen prüfen, bevor sie Investitionsentscheidungen treffen.

3.2 Marktmanipulation und Pump-and-Dump-Haftungsausschluss

Gemäß MAR Artikel 12 beteiligen wir uns nicht an:

Der Verbreitung irreführender Informationen zur Manipulation von Aktienkursen.

Der künstlichen Erzeugung von Nachfrage durch koordinierte Handelsstrategien.

Pump-and-Dump-Strategien, Wash-Trading oder irreführenden Kursangaben.

Jeder Leser, der auf Basis von Werbematerialien handelt, tut dies auf eigenes Risiko.

4. Anlagerisiken - Spekulative Aktien und Liquiditätsprobleme

Investitionen in Wertpapiere, insbesondere solche mit geringer Marktkapitalisierung oder niedrigem Handelsvolumen, sind mit erheblichen Risiken verbunden.

Wesentliche Risikohinweise

Hohe Volatilität - Aktienkurse können aufgrund geringer Liquidität stark schwanken.

Risiko der Marktmanipulation - Klein- und Nebenwerte sind anfälliger für Kursmanipulationen.

Möglichkeit eines Totalverlusts - Es gibt keine Garantie für Renditen, und Verluste können 100% des investierten Kapitals betragen.

Keine Liquiditätsgarantie - Der Verkauf von Aktien zu einem gewünschten Preis kann unmöglich sein.

Wir raten Anlegern dringend, diese Risiken sorgfältig abzuwägen, bevor sie investieren.

5. Bezahlte Werbung und Offenlegung der Vergütung

Diese Mitteilung stellt bezahlte Werbung dar. Machai Capital Inc. erhält ausschließlich Vergütungen direkt von den Unternehmen, für die wir Marketing- und Werbedienstleistungen erbringen.

Vergütungsdetails

Machai Capital Inc. wird ausschließlich von den beworbenen Unternehmen bezahlt und erhält keine Vergütung von Dritten.

Die Vergütung kann in Bar, Aktien, Optionen oder anderen Finanzinstrumenten erfolgen.

Werbemaßnahmen stellen einen erheblichen Interessenkonflikt dar.

Direkte Beauftragung durch Unternehmen

Machai Capital Inc. wird immer direkt von den Unternehmen beauftragt, die wir bewerben.

Wir erbringen ausschließlich Marketing- und Werbedienstleistungen und sind nicht in das Unternehmensmanagement oder Geschäftsentscheidungen eingebunden.

Gehen Sie davon aus, dass alle Inhalte bezahlte Werbung sind

Sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, sollten Leser davon ausgehen, dass sämtliche aktienbezogenen Inhalte gesponsert und finanziell beeinflusst sind.

6. Zukunftsgerichtete Aussage

Einige Inhalte enthalten zukunftsgerichtete Aussagen über die künftige Unternehmensentwicklung, Kurssteigerungen oder Markttrends. Diese Aussagen basieren auf Annahmen und unterliegen erheblichen Unsicherheiten.

Es besteht keine Garantie, dass sich die Erwartungen erfüllen. Zukunftsgerichtete Aussagen können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden.

7. Haftungsausschluss und Haftung für Inhalte Dritter

Machai Capital Inc. garantiert nicht die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Zuverlässigkeit der veröffentlichten Inhalte.

Wir haften nicht für Investitionsverluste, die sich aus der Verwendung unserer Materialien ergeben.

Verlinkte Webseiten Dritter unterliegen nicht unserer Kontrolle, und wir übernehmen keine Verantwortung für deren Inhalte.

Investitionsentscheidungen erfolgen auf eigenes Risiko.

8. Gesetzliche und regulatorische Verweise

Für offizielle regulatorische Informationen besuchen Sie bitte:

BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) - www.bafin.de

EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR) - eur-lex.europa.eu

Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) - www.buzer.de/gesetz/4655/index.htm

Unternehmensoffenlegungen (SEDAR+ für kanadische Börsennotierungen) - www.sedarplus.ca

Schlussbemerkung

Durch die Nutzung unserer Inhalte erkennen Sie die Bedingungen dieses Haftungsausschlusses an. Anleger sollten stets Vorsicht, Skepsis und Sorgfalt walten lassen, bevor sie finanzielle Entscheidungen treffen. Wir garantieren nicht den unternehmerischen Erfolg oder das Fortbestehen eines Unternehmens.

Machai Capital Inc. und seine Vertreter übernehmen keine Haftung für finanzielle Verluste, die sich aus der Verwendung unserer Materialien ergeben.

Medieninhaber und Herausgeber:

Machai Capital Inc.

17565 58 Ave #101, Surrey,

BC V3S 4E3

Verantwortlicher für den Inhalt:

Suneal Sandhu, suneal@machaicapital.com

Enthaltene Werte: US0970231058,US67066G1040,US30303M1027,CA3609521057