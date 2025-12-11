Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt notiert im frühen Handel am Donnerstag etwas schwächer. Nur wenige Minuten vor der mit Spannung erwarteten Zinsentscheidung der Schweizerischen Nationalbank (SNB) hielten sich die Anleger zurück, heisst es am Markt. Dabei wird von der SNB keine Überraschung erwartet. Vielmehr dürften die Währungshüter den Leitzins bei null Prozent halten und ihn wohl auch im kommenden Jahr dort belassen. Derweil ist die Freude über ...

