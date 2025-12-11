Zürich - Die Schweizerische Nationalbank (SNB) verlängert wie erwartet ihre Zinspause. Der Leitzins wird das zweite Mal in Folge bei 0,00 Prozent belassen, wie die SNB am Donnerstag mitteilte. Die Inflation sei in den letzten Monaten zwar leicht tiefer ausgefallen als erwartet, schrieb die SNB in einem Communiqué. In der mittleren Frist sei der Inflationsdruck gegenüber der letzten Lagebeurteilung aber praktisch unverändert. Die Nationalbank werde ...Den vollständigen Artikel lesen ...
