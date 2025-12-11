Circus hat eine Kapitalerhöhung in Höhe von 29,5 Mio. Euro durch eine Privatplatzierung von 2,42 Mio. neuen Aktien (˜10 %) zu einem Preis von 12,20 Euro pro Aktie abgeschlossen, an der sich CEO Nikolas Bullwinkel und CFO Fabian Becker beteiligt haben. Die neuen Mittel werden die Produktion und Auslieferung der CA-1-Roboterküche beschleunigen und könnten den Umsatz im Geschäftsjahr 2026 über die kürzlich veröffentlichte Prognose von 44-55 Mio. Euro hinaus steigern. Die Wachstumsdynamik wird durch einen wichtigen Neukundengewinn unterstrichen: Die Mercedes-Benz Gastronomie GmbH wird den CA-1 im Jahr 2026 einsetzen und damit den Einstieg von Circus in den Automobilsektor markieren. Mit der laufenden Serienproduktion und Kommerzialisierung stärkt die Kapitalerhöhung die Wachstumsaussichten von Circus. Wir erhöhen unsere Schätzungen und bestätigen unsere Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 46,00 Euro. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/circus-se





© 2025 mwb research