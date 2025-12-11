© Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Für Anleger von BioNTech gab es 2025 nicht viel zu feiern. Auf Jahressicht hat die Aktie rund 15 Prozent verloren. Dabei sind die großen Innovationen im Krebsbereich noch nicht komplett eingepreist, meinen Analysten.An der Börse ist es zuletzt still geworden um den deutschen Impf- und Krebsspezialisten BioNTech. Dabei haben die Mainzer kürzlich vielversprechende Fortschritte in ihrer Onkologie-Pipeline bekannt gegeben. Das dürfte das Unternehmen auf lange Sicht wieder wertvoller machen, schreiben die Analysten der Privatbank Berenberg. Angesichts positiver Daten aus klinischen Studien mit den Wirkstoffen Gotistobart und Pumitamig erhöhen die Analysten ihr Kursziel für die BioNTech-Aktien …