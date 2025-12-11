Das Mainzer Biotech-Unternehmen BioNTech hat zuletzt Fortschritte aus seiner Onkologie-Pipeline melden können. Die Aktie kann davon allerdings bislang nicht nachhaltig profitieren. Analysten der Privatbank Berenberg sehen aber genau hierin ein Kaufchance.BioNTech treibt seine Onkologie-Pipeline mit zwei vielversprechenden Immuntherapien voran. Neue Daten aus der Phase-3-Studie PRESERVE-003, die am Wochenende veröffentlicht wurden, zeigen: Gotistobart - ein neuartiger CTLA-4-Antikörper zur gezielten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
