Europas 100-Milliarden-Projekt FCAS droht zu scheitern. Airbus und Dassault Aviation streiten um die Führerschaft beim deutsch-französich-spanischen Gemeinschaftsprojekt, das in einigen Jahren Kampfjets, Drohnen, Satelliten und Boden-Stationen miteinander verbindet - und Europa ein leistungsfähiges Verteidigungssystem bringt. Wie eine Lösung aussehen könnte. Noch in diesem Jahr soll eine Entscheidung über Europas größtes Rüstungsprojekt fallen, das unter vier Buchstaben bekannt ist: FCAS. Sie stehen ...

