Vorgaben der Notenbanken prägen das Marktbild: Marktbericht für den 11. Dezember 2025: Der Handelstag startet mit einer klaren geldpolitischen Klammer: Die US-Notenbank hat erneut um 25 Basispunkte gesenkt und das Zielband nun auf 3,50-3,75 % reduziert. Die Entscheidung fiel keineswegs einstimmig - drei Gegenstimmen dokumentieren die Unsicherheit über das Zusammenspiel aus nachlassendem Arbeitsmarkt und weiterhin erhöhter Inflation. Die Börsen in Asien reagierten darauf heute Morgen verhalten, Europa wird laut Indikationen schwächer eröffnen . Auch abseits der Fed bleibt das Umfeld datengetrieben: ...

