Gerade in der umsatzstärksten Weihnachtszeit tobt in der Champagnersparte von LVMH ein Mitarbeiterstreik. Gleichzeitig fällt das Weihnachtsgeschäft in der gesamten Branche gemischt aus. Mehrere Analysten haben sich bereits zu Wort gemeldet.Der Bereich Wines & Spirits steht seit Monaten unter Druck: Die Umsätze sind spürbar rückläufig, vor allem in den wichtigen Märkten USA und China, wo die Nachfrage nach Premium-Champagner ins Stocken geraten ist. Vor diesem Hintergrund wirkt es für die Gewerkschaften ...

