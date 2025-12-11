Silber-Update | Fed liefert wie erwartet, Oracle enttäuscht & Rheinmetall will KDNS
|12:48
|Dow Jones Today: Stock Futures Point Lower After Indexes Approach Records on Fed Rate Cut; Oracle Results Drag AI Shares
|12:42
|BARCLAYS stuft ORACLE CORP auf 'Overweight'
|LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Oracle nach Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal von 330 auf 310 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight"...
|12:41
|Oracle enttäuscht trotz guter Zahlen - Aktie fällt zweistellig
|12:35
|Stocks Slip Before the Open as Oracle Dents Sentiment After Fed Cut
|12:27
|Aktien Frankfurt: Dax stabil nach US-Zinssenkung und Oracle-Enttäuschung
| FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Donnerstag seine Anfangsverluste abgeschüttelt. Eine Senkung der Leitzinsen in den USA, der weltgrößten Volkswirtschaft, lieferten dabei etwas Schwung. Sorgen rund...
|12:14
|Rheinmetall: Analysten sehen plötzlich wieder enormes Renditepotenzial
|Bernstein Research sieht für Rheinmetall nach dem jüngsten Kursrutsch ein klar verbessertes Renditepotenzial und stuft die Aktie auf Outperform hoch. Selbst ohne weitere Eskalation im Ukraine-Krieg...
|12:11
|Rheinmetall übernimmt Spezialunternehmen für die Lagerung und Delaborierung von Munition: Rheinmetall ...
|12:11
|Britische Artillerieraketensysteme MLRS erhalten Fahrersichtsysteme Trailblazer von Rheinmetall: Im ...
|11:54
|Silber-Update | Fed liefert wie erwartet, Oracle enttäuscht & Rheinmetall will KDNS
|11:26
|Rheinmetall: Der Blick geht nach oben
|Das Auf und Ab bei Rheinmetall an der Börse setzt sich fort. Nach dem Rücksetzer am Vortag legt der Rüstungs-Blue-Chip am Donnerstag wieder zu. Während die Nachrichtenlage rund um den Konzern ohnehin...
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|ORACLE CORPORATION
|167,70
|-12,36 %
|RHEINMETALL AG
|1.627,00
|+1,24 %