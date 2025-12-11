Summary: Circus setzt erstmals im Automobilsektor ein vollautonomes Ernährungssystem ein Mercedes-Benz Gastronomie nutzt den CA-1 Roboter ab 2026 in der Werkskantine KI-Steuerung soll Engpässe reduzieren und Abläufe effizienter gestalten Einsatz dient auch Nachhaltigkeits- und Qualitätszielen Circus SE meldet erstmals einen Kunden aus der Automobilindustrie für sein KI-gestütztes Ernährungssystem. Die Mercedes-Benz Gastronomie GmbH will ab Sommer 2026 den vollautonomen Roboter CA-1 am Standort Sindelfingen einsetzen. Damit steigt ein globaler Industriekonzern in eine Technologie ein, die bislang ...Den vollständigen Artikel lesen ...
