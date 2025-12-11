Summary: Carl Zeiss Meditec wächst im Geschäftsjahr 2024/25 weiter Starke Auftragseingänge stützen die Perspektive für 2025/26 Ophthalmologie und Mikrochirurgie entwickeln sich unterschiedlich Ausblick sieht moderaten Margenanstieg, aber auch neue Risiken Carl Zeiss Meditec hat das Geschäftsjahr 2024/25 mit einem soliden Wachstum abgeschlossen und bestätigt damit seine Position als einer der führenden Medizintechnik-Anbieter für Augenheilkunde und Mikrochirurgie. Das Unternehmen verzeichnet eine stabile Nachfrage nach Geräten, Verbrauchsmaterialien und digitalen Lösungen. Auffällig ist vor allem ...

