Circus SE meldet einen prominenten Neu-Kunden:Die Mercedes-Benz Gastronomie GmbH wird ab Sommer 2026 den autonomen CA-1 Roboter zur Mahlzeitenproduktion in der Kantine am Standort Sindelfingen einsetzen. Der KI-Roboter soll dort Spitzenzeiten abfedern und gleichzeitig einen durchgehenden Betrieb für den Schichtdienst sichern - exakt das Szenario, für das Circus seine Technologie entwickelt hat. Besonders wichtig: Es handelt sich um den ersten Kunden aus der Automobilindustrie, der auf die CA-1-Plattform setzt. CA-1 im Detail: 500 Gerichte auf sieben Quadratmetern Im Mittelpunkt steht das CA-1-System, ...

