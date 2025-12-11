Weniger Aufträge, sinkende Auslastung, Stellenabbau: Der Chemiebranche ging es schon mal besser. Derweil senken Analysten ihre Ziele für diverse Firmen. Die deutsche Chemieindustrie steckt so tief in der Krise wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Diese Botschaft dürften Manager wie Covestro-Chef Markus Steilemann oder Wacker-Chemie-CEO Christian Hartel heute bei der Auftaktveranstaltung zur "Chemieagenda 2045" Wirtschaftsministerin Katherina Reiche und Umweltminister Carsten Schneider deutlich machen. ...

