Harald Hendrikse von der Citi hat seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie für die Mercedes-Aktie für das Geschäftsjahr 2026 zurückgenommen. Hendrikse geht unter anderem davon aus, dass sich der Abwärtstrend bei den Verkaufszahlen im wichtigsten Automarkt der Welt China weiter fortsetzen wird.Auf der anderen Seite hat das US-Analysehaus Bernstein Research die Einstufung für Mercedes-Benz mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Market-Perform" belassen. Analyst Harry Martin zeigte sich nach einer Konferenz ...

