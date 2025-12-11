Der deutsch-französische Rheinmetall-Partner KNDS plant seinen Börsengang. Bereits in wenigen Monaten wird darüber entschieden. Nun wurde bekannt, dass Rheinmetall-CEO Armin Papperger einen Teil von KNDS übernehmen will, um einen europäischen Landverteidigungs-Champion zu schaffen. Das Gerücht sorgt an der Börse für steigende Kurse. Rheinmetall erwägt, noch vor einem möglichen Börsengang einen bedeutenden Anteil an KNDS von der Wegmann-Gruppe zu übernehmen. Die deutsche Familiengesellschaft hält ...

