Die Münchener Rück-Aktie zieht am Donnerstag deutlich an und könnte zeitnah ein Kaufsignal für Anleger produzieren. Das steckt dahinter und diese Chancen bieten sich jetzt. Gute Aussichten Am Mittwochabend und am Donnerstag hat der Rückversicherer Münchener Rück positive Nachrichten für seine Investoren vermelden können. So stellte der DAX-Konzern in Aussicht, die gesetzten Ziele im laufenden Geschäftsjahr zu übertreffen. Zusätzlich soll der Gewinn ...

