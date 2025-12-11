DJ Novo-Nordisk-Eigner hat sich von Evotec-Aktien komplett getrennt
DOW JONES--Novo Nordisk Fonden, der Eigentümer des dänischen Pharmkonzerns Novo Nordisk, ist bei der Hamburger Evotec SE komplett ausgestiegen. In einer aktuellen Stimmrechtsmitteilung werden die Stimmrechte der Stiftung per 8. Dezember mit 0,00 Prozent angegeben. Reuters hatte die Platzierung von 9,4 Millionen Evotec-Anteilen am Dienstag von einer der beauftragten Banken erfahren. Nicht ganz klar war allerdings, ob die Stiftung alle Anteile an dem Biotech-Unternehmen versilbert hatte.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/rio/ros
(END) Dow Jones Newswires
December 11, 2025 08:48 ET (13:48 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
© 2025 Dow Jones News