DOW JONES--Novo Nordisk Fonden, der Eigentümer des dänischen Pharmkonzerns Novo Nordisk, ist bei der Hamburger Evotec SE komplett ausgestiegen. In einer aktuellen Stimmrechtsmitteilung werden die Stimmrechte der Stiftung per 8. Dezember mit 0,00 Prozent angegeben. Reuters hatte die Platzierung von 9,4 Millionen Evotec-Anteilen am Dienstag von einer der beauftragten Banken erfahren. Nicht ganz klar war allerdings, ob die Stiftung alle Anteile an dem Biotech-Unternehmen versilbert hatte.

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.