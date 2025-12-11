© Foto: Haberdoedas auf Unsplash

Die vielgescholtene Aktie von Novo Nordisk hat einen mittelfristigen Boden ausbilden können. Damit sind die Weichen für eine Kurserholung gestellt.

Novo Nordisk: Ein Börsenjahr zum Vergessen ...

Hinter der Aktie des dänischen Pharmariesen Novo Nordisk liegt ohne Übertreibung ein schreckliches Börsenjahr. Gegenüber dem Jahresauftakt stehen Verluste von fast 50 Prozent zu Buche. Verglichen mit dem Stand vor einem Jahr betragen die Abgaben sogar fast 60 Prozent. Doch nicht nur die Aktie, auch das Unternehmen selbst ist in eine Krise geschlittert.

Nach schwachen Studiendaten, politischem Gegenwind in den USA, der Entlassung von tausenden Beschäftigten und einem Führungswechsel steht Novo Nordisk vor einem tiefgreifenden Strukturwandel. Das zu verdauen, hat Anlegerinnen und Anleger einige Wochen Zeit gekostet.

... doch schon 2026 könnte es zu einem Comeback kommen!

Doch inzwischen liegt in der Aktie eine klar erkennbare Bodenbildung mit ersten technischen Verbesserungen vor. Da alle erdenklich schlechten Nachrichten im Kurs bereits eingepreist sein dürfte, könnte Novo Nordisk vor einer Trendwende und einem starken 2026 stehen.

Neues Verkaufssignal im Sand verlaufen

Gegenüber ihrem bei rund 800 Dänischen Kronen (DKK; 107,11 Euro) markierten Allzeithoch handelt die Novo-Aktie in einem hochdynamischen Abwärtstrend, der zeitweise für einen Kurs deutlich unter 300 DKK (40,16 Euro) und damit für ein Mehrjahrestief gesorgt hat. Solche gelten in der technischen Analyse als Verlaufssignale.

Doch im Bereich von 290 bis 300 DKK ist die Aktie in den vergangenen Wochen und Monaten auf anhaltendes Kaufinteresse gestoßen. Zwar blieben zwei Rückeroberungsversuche der 50-Tage-Linie erfolglos, doch neue Tiefs blieben anders als im früheren Jahresverlauf aus. Damit könnte die Aktie ihr Tief bereits erreicht haben.

Stattdessen ist es zu einer Bodenbildung gekommen

Zwar liegen prozyklische Kaufsignale und eine nachhaltige Trendwende in weiter Ferne. Hierfür müsste der Bereich zwischen 380 und 400 DKK (50,88 bis 53,56 Euro) nachhaltig überwunden werden. Doch angesichts der starken Unterstützung bei 300 DKK verfügt Novo Nordisk über eine Anstiegschance bis in diesen Bereich, was einem Kurspotenzial von etwa 30 Prozent entspricht.

Für eine kräftige Erholungsbewegung im übergeordneten Abwärtstrend sprechen die Verbesserungen im Relative-Stärke-Index (RSI) sowie im Trendstärkeindikator MACD. Beide weisen Aufwärtstrends auf, obwohl die Aktie sich in den vergangenen Monaten schwach beziehungsweise seitwärts entwickelt hat, womit bullishe Divergenzen vorliegen.

Dabei konnte sich der RSI über einen Punktestand von 50 verbessern, was technischen Rückenwind anzeigt, während für den MACD ein Vorzeichenwechsel in greifbare Nähe gerückt ist, was für einen neuen (kurzfristigen) Aufwärtstrend der Aktie sprechen würde.

Fazit: Die Chancen auf eine Trendwende stehen gut

Solange die Novo-Nordisk-Aktie daher über der Unterstützung bei 300 DKK verbleibt, dürften die Erholungschancen die Abwärtsrisiken überwiegen, was für eine Einstiegschance spricht.

Auch mit Blick auf die Unternehmensbewertung stehen die Zeichen auf Grün. Für das kommende Jahr ist Novo Nordisk mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 14,3 bewertet. Das liegt deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 19,4 sowie unter dem 5-Jahres-Mittel von 30,2. Auch bei anderen Kennziffern bieten die Dänen gegenüber dem Rest der Branche Bewertungsvorteile. So ist auch die Dividendenrendite von 3,5 Prozent hochattraktiv.

Von Seiten der Expertinnen und Experten sind höhere Kurse nur eine Frage der Zeit. Eine Mehrheit rät mit einem Kursziel von 393,29 DKK (52,66 Euro) zum Kauf der Aktie. Das entspricht einem impliziten Potenzial von +27,2 Prozent. Wer auf der Suche nach einem werthaltigen Investment ist und sich dabei von der schlechten Nachrichtenlage der vergangenen Monate nicht abschrecken lässt, ist bei Novo Nordisk genau richtig.

So sind jetzt bis zu +131,7 Prozent möglich

Anlegerinnen und Anleger, die auf die Dividendenrendite von 3,5 Prozent verzichten können und die stattdessen lieber die Chance auf Übergewinne wahrnehmen möchten, können statt der Aktie auch auf den Discount-Optionsschein GU69T6 setzen. Dieser bietet einen maximalen Auszahlungsbetrag von 1,205 Euro, wenn Novo Nordisk bis zum Laufzeitende im September kommenden Jahres auf oder über die Kappungsgrenze von 390,00 DKK (52,22 Euro) klettert. Das entspricht für eine Kurswertsteigerung von 25,4 Prozent einer Maximalrendite von 131,7 Prozent.

Für Kurse zwischen dem Basispreis von 300,00 DKK (40,16 Euro) und der Kappungsgrenze erhalten Investoren eine anteilige Auszahlung. Diese lautet für einige beispielhafte Fälle (zum Laufzeitende) folgendermaßen:

Doch Vorsicht: Sollte die Aktie zum Laufzeitende unter 300,00 DKK (40,16 Euro) notieren, verfällt GU69T6 wertlos. Es besteht also Totalverlustgefahr. Daher sollte die Position vorzeitig verkauft und der Restwert gesichert werden, wenn Novo Nordisk nachhaltig (also mindestens auf Wochenschlusskursbasis) unter die hier verlaufende Unterstützung fällt.

Gastautor: Max Gross

