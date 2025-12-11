Tesla verliert seinen größten Unterstützer. Morgan Stanley hat die Aktie des Elektroautopioniers zu Beginn der Woche auf "neutral" herabstuft, das Kursziel wurde um 50 auf 425 Dollar zurück geschraubt. Wie geht es mit der Aktie weiter?Morgan Stanley-Analyst Andrew Percoco sieht die Aktie von Tesla bei 425 Dollar als fair bewertet an. Adam Jonas, der vor Andrew Peroco für die Einschätzung des Papiers des Elektroauto-Herstellers verantwortlich war, war weitaus optimistischer für Tesla. Sein Kursziel ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär