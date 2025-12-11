

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



11.12.2025

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Dr. Vorname: Ulf Markus Nachname(n): Schneider

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Siemens Aktiengesellschaft

b) LEI

W38RGI023J3WT1HWRP32

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0007236101

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 233,65 EUR 40.187,80 EUR 233,70 EUR 11.217,60 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 233,6609 EUR 51.405,4000 EUR

e) Datum des Geschäfts

10.12.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: CBOE DXE DK MIC: CEUD





