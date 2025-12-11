Die Kooperation umfasst die Lieferung des "RailX"-Energiemanagers zur Vernetzung von Photovoltaik-Anlagen, Stromspeichern, Wallboxen, Wärmepumpen und weiteren Geräten. Der Energieversorger nutzt das White-Label-Portfolio von Kiwigrid. Der Dresdener Anbieter von Hard- und Software für Energiemanagement Kiwigrid und die zum Energieversorger EWE gehörende EWE Vertrieb wollen künftig im Rahmen einer strategischen Partnerschaft gemeinsam Lösungen für intelligentes Energiemanagement anbieten. Der Schwerpunkt der Kooperation soll in Nordwestdeutschland liegen; EWE mit Sitz in Oldenburg ist als Energieversorger ...Den vollständigen Artikel lesen ...
