Die EnBW hat die Preise für das Laden an Ladepunkten von EWE Go und den Pfalzwerken auf 56 Cent pro Kilowattstunde gesenkt. Darüber hat das Energieunternehmen seine Kunden via Push-Benachrichtigung informiert. Auch bei weiteren Ladesäulenbetreibern wurden die Preise reduziert. Über die EnBW-mobility+-Ladetarife gewährt das Unternehmen nicht nur den Zugang zum eigenen Ladenetz. Auch Ladestationen anderer Betreiber können darüber genutzt werden. Unabhängig ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.