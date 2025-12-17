Die EnBW hat die Preise für das Laden an Ladepunkten von EWE Go und den Pfalzwerken auf 56 Cent pro Kilowattstunde gesenkt. Darüber hat das Energieunternehmen seine Kunden via Push-Benachrichtigung informiert. Auch bei weiteren Ladesäulenbetreibern wurden die Preise reduziert. Über die EnBW-mobility+-Ladetarife gewährt das Unternehmen nicht nur den Zugang zum eigenen Ladenetz. Auch Ladestationen anderer Betreiber können darüber genutzt werden. Unabhängig ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net