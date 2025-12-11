© Foto: Jumeau Alexis/ABACA - abaca

Die Zeichen für die europäische Rüstungsindustrie stehen weiter klar auf Wachstum. Rheinmetall könnte seine Position durch eine Übernahme von KNDS stärken. Für einen Deal bräuchte es politische Rückendeckung.Wie Bloomberg am Mittwoch exklusiv meldet, hat sich Rheinmetall-CEO Armin Papperger in den vergangenen Monaten intensiv mit Politikern in Berlin sowie Vertretern der staatlichen Förderbank KfW über eine engere Zusammenarbeit mit dem deutsch-französischen Mitbewerber KNDS beraten. Ziel ist die Schaffung eines führenden europäischen Landverteidigungsunternehmens. Laut Bloomberg könnte Rheinmetall einen erheblichen Anteil an KNDS erwerben, das aktuell von der deutschen Familienholding …