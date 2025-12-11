Der britische eVOTL-Entwickler Vertical Aerospace stellt sein neues Modell Valo vor, dessen Zulassung das Unternehmen für 2028 angestrebt. Valo ist der kommerzielle Nachfolger des Prototyps VX4, der noch im Sommer einen bemannten Flug in Großbritannien absolviert hatte. Ds eVTOL Valo unterscheidet sich von seinem Vorgänger vor allem durch ein neues Design, das laut Vertical Aerospace auf Erkenntnissen aus dem bisherigen Testprogramm und auf direktem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
