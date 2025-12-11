EQS-News: The NAGA Group AG
/ Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme
The NAGA Group führt Reverse Stock Split zur Verbesserung der Wahrnehmung am Kapitalmarkt durch
Der Reverse Stock Split basiert auf dem Beschluss der Hauptversammlung vom 25. Juli 2025 und wird nach der erfolgten Eintragung im Handelsregister im Rahmen einer ordentlichen Kapitalherabsetzung gemäß §§ 222 ff. AktG technisch umgesetzt. Durch die Herabsetzung des Grundkapitals der Gesellschaft von EUR 232.783.150,00 um EUR 209.504.835,00 auf EUR 23.278.315,00 wird die Anzahl der Stückaktien von 232.783.150 auf 23.278.315 reduziert. Gemäß § 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB wird der Herabsetzungsbetrag vollständig in die Kapitalrücklage eingestellt. Die Kapitalherabsetzung dient ausdrücklich nicht der Verlustdeckung.
Der Reverse Stock Split wird voraussichtlich am 16. Dezember 2025 wirksam. Zu diesem Zeitpunkt sollen die zusammengelegten Aktien unter der neuen ISIN DE000A41YCM0 in die Wertpapierdepots der Aktionäre eingebucht werden. Die Aktionäre werden von ihren jeweiligen depotführenden Banken über die Depotumstellung und die Behandlung von Spitzenbeständen informiert.
NAGA ist ein führendes deutsches Fintech-Unternehmen, das eine SuperApp anbietet, mit dem Ziel, Social Trading, Investitionen in Aktien, Kryptowährungen und Neo-Banking in einer einheitlichen Plattform zu vereinen, die von seiner eigenen fortschrittlichen Technologie angetrieben wird. NAGA ist in über 100 Ländern mit 9 lokalen Büros tätig und bietet eine breite Palette von Dienstleistungen für Fiat- und Kryptowährungen an. Die Plattform verfügt über eine physische VISA-Karte mit Fiat- und automatischer Kryptowährungsumrechnung sowie Cashback, dynamische soziale Feeds und fortschrittliche Autokopierfunktionen, die es den Nutzern ermöglichen, die Strategien erfolgreicher Händler zu replizieren. NAGA wurde für eine globale Gemeinschaft entwickelt und bietet ein integratives und effizientes Finanzökosystem für persönliche Finanzen und Handel.
The NAGA Group AG
11.12.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|The NAGA Group AG
|Suhrenkamp 59
|22335 Hamburg
|Deutschland
|E-Mail:
|info@naga.com
|Internet:
|www.naga.com
|ISIN:
|DE000A161NR7
|WKN:
|A161NR
|Börsen:
|Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
|EQS News ID:
|2243410
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2243410 11.12.2025 CET/CEST