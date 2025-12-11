EQS-News: The NAGA Group AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme

The NAGA Group führt Reverse Stock Split zur Verbesserung der Wahrnehmung am Kapitalmarkt durch



11.12.2025 / 17:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





The NAGA Group führt Reverse Stock Split zur Verbesserung der Wahrnehmung am Kapitalmarkt durch



Hamburg, 11. Dezember 2025 - The NAGA Group AG (XETRA: N4G , ISIN: DE000A161NR7 ), Anbieter der All-in-One-Finanz-SuperApp NAGA, führt einen Reverse Stock Split ihrer bestehenden Aktien durch. Die Maßnahme wird im Verhältnis 10:1 durchgeführt, wobei zehn bestehende Namensaktien zu einer neuen Namensaktie zusammengelegt werden. Der Reverse Stock Split ist ein technischer Schritt, der darauf abzielt, den Aktienkurs in eine für NAGAs Peer Group typischere Bandbreite zu bringen, die Wahrnehmung und Handelbarkeit der Aktie zu verbessern und den Zugang des Unternehmens zu institutionellen und internationalen Investoren zu erweitern.



Octavian Patrascu, CEO von The NAGA Group AG, erklärt: "In den vergangenen zwei Jahren haben wir wesentliche Fortschritte dabei erzielt, unser Geschäftsmodell zu straffen und unsere finanzielle Basis zu stärken. Doch diese Fortschritte spiegeln sich noch nicht in unserer Marktbewertung wider. Das aktuelle absolute Kursniveau trägt zu einer Wahrnehmung bei, die unser operatives Geschäft nicht angemessen abbildet. Mit dem Reverse Stock Split wollen wir den Aktienkurs in eine Bandbreite bringen, die besser mit der unserer Wettbewerber vergleichbar ist, die Sichtbarkeit bei Investoren erhöhen, deren Vorgaben Investitionen in Aktien mit niedrigem Kurswert einschränken, und eine klarere Grundlage für strategische Maßnahmen schaffen."



Technische Details: Der Reverse Stock Split basiert auf dem Beschluss der Hauptversammlung vom 25. Juli 2025 und wird nach der erfolgten Eintragung im Handelsregister im Rahmen einer ordentlichen Kapitalherabsetzung gemäß §§ 222 ff. AktG technisch umgesetzt. Durch die Herabsetzung des Grundkapitals der Gesellschaft von EUR 232.783.150,00 um EUR 209.504.835,00 auf EUR 23.278.315,00 wird die Anzahl der Stückaktien von 232.783.150 auf 23.278.315 reduziert. Gemäß § 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB wird der Herabsetzungsbetrag vollständig in die Kapitalrücklage eingestellt. Die Kapitalherabsetzung dient ausdrücklich nicht der Verlustdeckung. Der Reverse Stock Split wird voraussichtlich am 16. Dezember 2025 wirksam. Zu diesem Zeitpunkt sollen die zusammengelegten Aktien unter der neuen ISIN DE000A41YCM0 in die Wertpapierdepots der Aktionäre eingebucht werden. Die Aktionäre werden von ihren jeweiligen depotführenden Banken über die Depotumstellung und die Behandlung von Spitzenbeständen informiert.



Über NAGA NAGA ist ein führendes deutsches Fintech-Unternehmen, das eine SuperApp anbietet, mit dem Ziel, Social Trading, Investitionen in Aktien, Kryptowährungen und Neo-Banking in einer einheitlichen Plattform zu vereinen, die von seiner eigenen fortschrittlichen Technologie angetrieben wird. NAGA ist in über 100 Ländern mit 9 lokalen Büros tätig und bietet eine breite Palette von Dienstleistungen für Fiat- und Kryptowährungen an. Die Plattform verfügt über eine physische VISA-Karte mit Fiat- und automatischer Kryptowährungsumrechnung sowie Cashback, dynamische soziale Feeds und fortschrittliche Autokopierfunktionen, die es den Nutzern ermöglichen, die Strategien erfolgreicher Händler zu replizieren. NAGA wurde für eine globale Gemeinschaft entwickelt und bietet ein integratives und effizientes Finanzökosystem für persönliche Finanzen und Handel.



Investor-Relations-Kontakt The NAGA Group AG

Michael Milonas

Mitgründer und stellvertretender CEO

ir@naga.com



11.12.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News